Inzaghi alla Mourinho: le tre mosse decisive per la vittoria. “L’impressione è che…”

"Contro il Lecce, all'esordio stagionale, non si poteva proprio pareggiare". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Lecce. Un successo arrivato al fotofinish ma che conferma come il carattere sia una dote insita nella squadra. "Al Via del Mare Simone Inzaghiha deciso di fare di tutto per evitare un inciampo al debutto e, passo dopo passo, ha orchestrato l'assalto dei minuti finali, in cui il gol sembrava poter arrivare su ogni azione. Poteva accadere come non succedere, ma alla fine Denzel Dumfries è sbucato dal nulla a tempo scaduto e ha dato ragione al suo allenatore. Che, in un certo senso, ha ricordato le forzature tattiche di José Mourinho alla ricerca di rimonte in extremis", spiega Gazzetta.it