Inzaghi: “Vittoria importante, mi tengo il carattere. Handanovic? Ottima gara”

"Vittoria importante, voluta dalla squadra. Abbiamo trovato uno degli avversari peggiori dopo mercoledì, abbiamo dovuto preparare la partita in due giorni scarsi, i ragazzi hanno lavorato di squadra, hanno sofferto tutti insieme, da allenatore mi fa enorme piacere, era una partita tutt'altro che semplice. Handanovic? Ottima gara, come tutti i suoi compagni".

"Importante perchè venivamo da due sconfitte contro avversari importanti, l'ultima contro la squadra più intensa al mondo, il Bayern Monaco. Sono contento per i ragazzi, per la nostra Curva, che è stata con noi fino 90esimo, non ci ha mai lasciato, ci ha accompagnato dall'inizio alla fine, è stato un grandissimo segnale per i ragazzi".