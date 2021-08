Inter, con Inzaghi spazio alla libertà. Dai braccetti alla mediana: ecco cosa cambia

Con il nuovo tecnico dell’Inter si sono viste alcune novità nei movimenti nonostante lo stesso modulo di Conte

BRACCETTI - “Il movimento di Skriniar e Bastoni in fase di possesso: lo slovacco e l’italiano si sono spesso trovati ad agire come dei veri e propri terzini.Tutto è sempre partito, comunque, da Brozovic: il croato si è spesso abbassato al fianco di De Vrij in impostazione, formando una linea a quattro con l’allargamento degli altri due difensori. La cui avanzata costante è venuta di conseguenza, come effetto dell’arretramento del regista”, spiega Gazzetta.it.