Inzaghi: “Difesa a 3 nel secondo tempo? Scelta giusta. Ho preferito Bellanova a Dumfries per…”

Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta rimediata dai nerazzurri in casa con l'Empoli

Dopo la vittoria in Supercoppa, l'Inter delude e perde a San Siro con l'Empoli. Prestazione ampiamente deludente e macchiata dall'espulsione nel primo tempo Skriniar. Al termine della gara ha parlato, in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi:

"Sta lavorando per rimettersi in pari. Ho preferito Bellanova in quel momento perché sta facendo bene e meritava questa occasione. Dumfries da sabato sarà completamente a disposizione".

"Ho fatto una scelta e sono convinto sia stata giusta in quel momento. In inferiorità numerica avevamo sofferto meno che nei primi 30' poi con Dzeko e Lukaku avrei potuto cambiare la partita. Tatticamente partita giocata nel modo giusto, non era uno delle nostre serate migliori. Un'espulsione in meno di un tempo non mi era mai capitata, a volte tolgo i giocatori ammoniti anche per questo motivo".