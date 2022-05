Inzaghi: “Quest’anno grandi momenti di calcio dell’Inter. Bastoni? I medici dicono che…”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al Meazza dopo la gara giocata contro l'Empoli

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al Meazza dopo la gara giocata contro l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni:"La squadra ha fatto il record di tiri, 37: la squadra ha fatto una grande partita con una reazione da grandissima squadra. I primi 25 minuti ci siamo fatti prendere dalla frenesia di andare in vantaggio, ne avevamo parlato: l'Empoli se non vai con le distanze giuste ti mette in difficoltà e così è stato. Abbiamo avuto una grandissima reazione, potevano essere più gol: vanno fatti i complimenti alla squadra che dall'8 luglio va forte.