Diretta LIVE, Inter-Empoli 3-2: LAUTARO!!! NERAZZURRI DI PREPOTENZA!!!

I nerazzurri ricevono l'Empoli nell'anticipo di campionato. Simone Inzaghi cerca il sorpasso in campionato sul Milan

MILANO - Massima concentrazione. Simone Inzaghi non vuole cali di tensione nonostante alla porte i nerazzurri avranno l'impegno di coppa Italia contro la Juventus, l'obiettivo principale rimane il campionato e soprattutto metter pressione al Milan. Contro l'Empoli il tecnico interista torna "al passato" tornano Dumfries a destra, conferma per Dimarco al posto di Bastoni, rientra Calhanoglu e come anticipato, in attacco, accanto a Lautaro, ci sarà Correa.