Simone Inzaghi ha analizzato in conferenza stampa il pareggio dell'Inter contro il Genoa. Ecco le risposte ai giornalisti presenti a Marassi: «Rammarico? Molto rammarico, molta delusione. Parere mio i ragazzi hanno fatto una partita concentrata, regalando purtroppo due gol. Regalando due gol non vinci in serie A. Il Genoa ha lottato su ogni pallone. Abbiamo fatto un discreto primo tempo, creato, e poi abbiamo preso un gol. Siamo stati bravi. C'è stata l'azione di salvataggio su Dimarco. Con i tre attaccanti, abbiamo mosso con più lentezza la palla».

«Negli ultimi dodici minuti è lì che dovevamo essere lucidi. Dovevamo gestire la palla. Abbiamo concesso un rigore. Sono 8 giorni che lavoriamo tutti insieme, dobbiamo tornare sui dettagli. Bisognava portarla a casa. Siamo tutti arrabbiati. Per quanto riguarda l'impegno e l'applicazione dei ragazzi sono soddisfatto. E poco tempo che siamo tornati tutti insieme. Devono fare fatica a farci gol, oggi gli abbiamo dato una grande mano, speriamo sia successo solo in questa partita. Ci mancano attaccanti con caratteristiche di Sanchez e Cuadrado? Abbiamo fatto determinate scelte. Sui quinti con Dimarco, Augusto, Dumfries e Darmian, e poi avremo Buchanan tra novembre e dicembre, siamo a posto così. Stiamo guardando per un elemento difensivo, la scelta sui quinti è di comune accordo con la società. Thuram dove può arrivare? Deve continuare a lavorare, ha dimostrato tanta maturità. Doveva tornare il 4 ed è tornato l'1, aveva voglia di lavorare, ha lavorato 15 giorni senza soste. Si è fatto trovare subito pronto, deve continuare a lavorare così come ha fatto l'anno scorso e come sta facendo da 16 giorni a questa parte», ha aggiunto il mister.