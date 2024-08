In base alle caratteristiche dei giocatori lavoriamo sui principi, la volontà quando possiamo è quella di giocare da dietro e in mezzo al campo: Malinovskyi mi dà alcune caratteristiche, Messias altre. Di fianco hanno giocatori come Badelj che ha i tempi, Frendrup ha fatto una partita incredibile nel recupero palloni: sono tutti giocatori con caratteristiche diverse, cerco il modo di lavorarci.

Dal mercato? Siamo vigili, parlo quotidianamente col club: dopo Retegui abbiamo optato per uno simile come Pinamonti, si può inserire in modo perfetto in squadra. Andando via Gudmundsson siamo vigili, trovante uno simile sarà difficile ma cerchiamo un collante tra centrocampo e attacco bravo nell'uno contro uno, stiamo facendo valutazioni".