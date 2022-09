Inzaghi: “Troppo facile farci gol, blackout di mezz’ora. Dobbiamo tornare a…”

Al termine di Milan-Inter, Simone Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "All'inizio partita equilibrata, poi abbiamo fatto un ottimo gol, poi dopo il pareggio abbiamo avuto un black -out di mezzora che ci è costato altri due gol. Abbiamo preso 3 gol che non puoi concedere e che in un derby non puoi permettere. Probabilmente avremmo meritato il pari per le occasioni create nel finale, però io sono il primo responsabile, quella mezzora ha lasciato a desiderare, in quella mezzora dovevamo fare meglio. Lazio? Sono state due partite diverse, stasera per fare due gol abbiamo fatto tantissima fatica. A noi ci fanno gol con troppa facilità, dobbiamo migliorare, io sono l'allenatore e dovrò provvedere a fare questo. Per vincere un derby bisogna fare di più. Dopo i cambi la squadra ha fatto quello che doveva fare però mezzora non basta, dovevamo farlo per tutta la partita".