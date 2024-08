Inzaghi: “Con due gol presi così è difficile vincere. Bisseck? L’ho tenuto dentro perché…”

Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Genoa . Queste le sue parole: "C'è delusione perché i ragazzi avevano fatto una partita seria e concentrata. Abbiamo creato tanto nel primo tempo e preso un gol fortunoso, poi siamo stati bravi a recuperare: nel secondo tempo siamo stati un po' più lenti. Però non sono soddisfatto: dopo il gol ho messo Asllani per gestire meglio la palla. Prendendo due gol così è difficile vincere le partite: i ragazzi hanno fatto una partita di cuore ma è un pareggio che non ci soddisfa. Una squadra come la nostra se è in vantaggio all'84' non deve prendere quel gol.

Sono stati episodi: la squadra l'ho vista concentrata in un campo non semplice, mi stava dando buonissime sensazioni. E' difficile portare a casa le partite con due episodi così: è da poco che abbiamo cominciato a lavorare insieme, dobbiamo lavorare. Per il resto non abbiamo concesso quasi nulla. Vincere è difficile, rivincere lo è ancora di più: i ragazzi lo sanno e sono maturi. Per questo sono dispiaciuto, fare una prima qui a Marassi viste le difficoltà che abbiamo avuto lavorando insieme solo 7-8 giorni, se vai in vantaggio nel momento migliore devi essere più bravo a gestire. Oggi dovevamo fare qualcosa in più.