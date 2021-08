Inzaghi: “Correa se lo merita, lo sa. Dopo il primo tempo ho detto alla squadra…”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha elogiato la sua squadra, dando merito anche al Verona: "Sono molto soddisfatto. Temevamo molto questa partita, avevo visto il Verona non meritare la sconfitta con il Sassuolo. C'eravamo preparati nel migliore dei modi. Secondo me abbiamo fatto 18 minuti molto buoni nel primo tempo, abbiamo preso gol e poi abbiamo sbagliato tante scelte. A volte ci sono dei demeriti della propria squadra. Stasera mi va di elogiare il Verona per il bellissimo primo tempo. Alla fine del primo tempo ho detto alla squadra che avrebbero mollato un po' per i ritmi altissimi. Correa? Sono molto soddisfatto e contento. Se lo merita. Lui lo sa che l'ho sempre stimato. Ho avuto la fortuna di allenarlo alla Lazio. La società è stata bravissima a lavorare per mettermelo a disposizione già qua. Sono contento per lui, per Lautaro, perché rientrava già oggi e con tre giorni di allenamento per un problemino della Copa America. Ci hanno aiutato tutti. Rimarremo in pochi alla Pinetina, ma con loro ci alleneremo nel migliore dei modi. Migliorare? Nel campionato nessuna partita è semplice. L'anno scorso, nelle prime due partite, pur vincendole l'Inter aveva sofferto. Dobbiamo essere bravi soprattutto quando si vince ad analizzare quel poco che non è andato".