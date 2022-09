Inzaghi-dirigenza, ecco come è andato l’incontro. “Zhang pretende di più anche perché…”

Zhang ha poi lasciato Appiano Gentile, lasciando spazio ad un confronto tra Simone Inzaghi, Piero Ausilio, Beppe Marotta e Dario Baccin. "Hanno avuto parecchio da dirsi, il dialogo è stato sicuramente costruttivo, ma anche schietto, nel tentativo di ripartire senza portarsi dietro strascichi di nessun genere. Al tecnico è stata nuovamente espressa piena fiducia per il futuro, ma proprio questo è un punto particolarmente caro a Inzaghi, che da quando è all’Inter, probabilmente, non si era mai sentito così solo. Contrariamente a quanto accadeva con Conte, il rapporto dirigenza-allenatore ha conosciuto picchi altissimi, ma ultimamente qualche titolo pungente di troppo ha fatto drizzare le antenne all’ex Lazio. Come se improvvisamente tutti siano pronti a ricordargli e attribuirgli responsabilità, alcune a ragione altre a torto", spiega il portale che poi aggiunge: "Dinamiche che ad Appiano ogni tanto riemergono, riportando in vita quel vampiro cui faceva riferimento Spalletti. E allora staremo a vedere se sarà necessaria una collana d’aglio o se invece non si potrà fare a meno del pugnale di frassino".