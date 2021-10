Inzaghi: “Per vincere serve qualità. Soddisfatto di Dumfries, Sanchez risorsa”

Le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro: "Bravi in queste ultime due partite a concedere poco"

Missione compiuta per l'Inter, che batte 2-0 l'Udinese grazie alla doppietta di Correa e dà cotinuità al successo di Empoli, portandosi momentaneamente a -4 dalla coppia di testa composta da Milan e Napoli. Simone Inzaghi ha analizzato la partita in conferenza stampa.

"Penso che ogni allenatore abbia bisogno di tutti, giochiamo talmente tanto... Ho la fortuna di avere tutta la rosa a disposizione, questo mi fa piacere. Di volta in volta, anche in base all'avversario, cerco di scegliere chi far cominciare. In queste ultime due gare chi ha giocato e chi è subentrato mi ha dato ottimi segnali".