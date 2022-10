Inzaghi: “Felice per i miei giocatori e i tifosi. La squadra è matura. Lukaku…”

Con un turno d'anticipo l'Inter accede agli ottavi di Champions League. La squadra di Inzaghi si è imposta in casa con un netto 4-0 contro il Viktoria Plzen. Al termine della gara Simone Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Sono felice per i miei giocatori, la società e questi meravigliosi tifosi. Al sorteggio non eravamo contentissimi, ma c'era speranza. Avevamo la possibilità di coronare questo piccolo sogno e l'abbiamo fatto. È giusto godersi la serata di stasera perché due anni di fila agli ottavi era una cosa che non accadeva da tempo all'Inter. Contento per i miei ragazzi che hanno fatto una partita seria e ordinata, avevamo tutto da perdere ma la quadra è stata matura".

"Queste partite sono difficile da giocare, in passato queste partite si erano sofferte, invece la squadra è andata in campo matura. Non potevamo farci scappare questa possibilità dopo le due partite col Barça. Il campionato? Adesso godiamoci questa partita, tra 48 ore saremo di nuovo in campo. Sappiamo che siamo in ritardo, ma stiamo cercando di recuperare giocatori importanti e le vittorie. Lukaku? Sono contento per lui, per Correa che ha fatto l'assist. Contento per Lautaro che domenica è stato straordinario e stasera avrebbe meritato il gol. Dzeko, al di là dei due gol, ha fatto una partita straordinaria. Sono ottimi segnali, questo è il primo obiettivo, andiamo avanti con fiducia".