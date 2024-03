Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria a San Siro contro il Genoa. Le sue parole: "Lo scudetto è il grande obiettivo ma dobbiamo ancora pedalare perché mancano 11 partite: fa piacere per le 300 panchine, ho avuto la fortuna di essere alla Lazio e all'Inter, due grandi società, grandi giocatori e grandi tifoserie. Il Genoa è un'ottima squadra con qualità, nei primi 20 minuti non abbiamo avuto il solito approccio per merito loro. Poi dopo i due gol il grande neo è stato quello di non fare il terzo: poi c'è stato l'eurogol di Vasquez, poi la squadra ha sofferto e portato a casa una partita molto importante per noi.