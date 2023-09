Inzaghi: “Ho rosa competitiva. Veterani bravi a trasmettere ai nuovi il mondo Inter”

Le parole di Inzaghi: "E' la quarta partita in dieci giorni con tanti giocatori che sono andati in nazionale e che hanno fatto tanti viaggi"

Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei canali del club in vista del match di domani col Sassuolo: "E' la quarta partita in dieci giorni con tanti giocatori che sono andati in nazionale e che hanno fatto tanti viaggi: ho una rosa competitiva, manca l'allenamento di oggi pomeriggio, poi deciderò come sempre fatto. Il Sassuolo viene da un'ottima partita con la Juventus, hanno un ottimo allenatore che dà una grande organizzazione: dovremo essere bravi e determinati a fare una partita importante.

Cos'è cambiato? Creiamo tanto, è un dato di fatto da tantissimo tempo: stiamo lavorando tanto non solo con gli attaccanti per essere più determinati in area avversaria. I nuovi? Sappiamo che abbiamo cambiato parecchio, i veterani hanno fatto capire ai nuovi come approcciarsi al mondo Inter: vedo grandissima disponibilità, tutti stanno lavorando molto bene. Difesa? I dati sono importanti, tutta la squadra sta lavorando molto bene: bisogna pensare sempre a tutta la squadra, non solo i difensori ma tutti stanno lavorando al meglio e dobbiamo continuare a crescere".