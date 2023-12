Inzaghi in conferenza: “Non siamo contenti del pareggio. Pavard? Scelta tecnica”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha analizzato la gara contro il Genoa rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "Un punto guadagnato o due persi? Chiaramente non siamo contenti del pareggio. Volevamo vincere ma sapevamo che l'avversario stava bene mentalmente e che ha messo tanta intensità in campo. Dopo il vantaggio dovevamo essere più bravi nell'occasione del pareggio. Onore al Genoa che ha fatto un'ottima partita e che ha meritato il punto sul campo".