Inzaghi in conferenza: “Lukaku? Speriamo si possa togliere l’ammonizione. Percorso non da…”

Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione della sua Inter contro la Juventus. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Il finale della partita, insulti a Lukaku? Chiaramente ci saranno le immagini, speriamo che si possa togliere questa ammonizione Lukaku come già successo con Lookman.. Il ragazzo ha esultato, è stato frainteso: poi tutto il parapiglia finale che non è stato bello vedere. L'unica cosa che mi viene da pensare è che ho perso Lukaku e Handanovic che per noi sono due giocatori molto molto importanti. Dzeko che ha fatto vedere lo stemma dell'Inter ai tifosi? Non siamo in un ottimo periodo, è normale che non si sia contenti per quanto ottenuto in campionato. Il percorso non è da Inter, sono dei giocatori responsabili e sanno le nostre difficoltò in campionato. Abbiamo fatto una buona partita in uno stadio difficile".