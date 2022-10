Inzaghi a rischio, TS: “Chi potrebbe sostituirlo? Stankovic, Chivu oppure…”

"Contro il Barcellona e soprattutto sabato contro il Sassuolo, il club nerazzurro si aspetta qualcosa di diverso. C'è preoccupazione, la classifica inizia a essere pesante e gli impegni in arrivo tutt’altro che agevoli. Perché il Barcellona, anche se sconfitto a Monaco, ha dimostrato con il Bayern di essere in crescita e davanti ha un potenziale offensivo da mettere i brividi. E il Sassuolo ieri in casa ha strapazzato la Salernitana, evidenziando una condizione fisica che potrebbe mettere in difficoltà l’attuale Inter che arriverà con i 90 minuti di Champions nelle gambe. Senza una svolta, sarebbe complicato per la società confermare Inzaghi. La Champions - a meno di sconfitta netta -, non dovrebbe rappresentare un bivio, ma la partita del Mapei sì: perché dopo 4 sconfitte in 8 giornate, sarebbe impossibile andare avanti senza i tre punti", commenta Tuttosport che lancia, poi, delle possibili alternative ad Inzaghi.