Inzaghi: “Grande partita, ero sicuro della rimonta. Non molliamo niente. Quei 20 minuti…”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine di Inter-Empoli

Una rimonta in perfetto stile Inter . Contro l'Empoli i nerazzurri rimontano due gol e tengono accesa la speranza scudetto. Al termine della gara Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una grandissima gara a parte i primi 20' dove la squadra ha avuto troppa voglia e foga. L'Empoli è una squadra che gioca bene, dovevamo essere più ordinati. Siamo stati bravi, ho visto 37 tiri a 4, la squadra ha fatto una grande prova di carattere, non vuole mollare, siamo dentro. Adesso dobbiamo recuperare le energie perché mercoledì c'è una gara importantissima".

"Pressione al Milan? Penso che sia una grandissima iniezione di fiducia. È dal 20 di agosto che questa squadra sta andando forte, abbiamo speso tanto, però siamo stati lucidi e attaccati. Quello che guardo io è la mia squadra e questa vittoria in rimonta che mi dà grande fiducia. Una squadra come la nostra non deve prendere quei due gol, ho analizzato e la sensazione è che volevamo subito fare gol davanti a questo pubblico che ci trascinava. Non abbiamo tenuto le distanze e contro un avversario così le paghi".

"Cosa mangiare domenica sera? No, dovremo cerca di riposarci. Abbiamo sabato e domenica per preparare bene la partita, sappiamo che è un obiettivo molto importante. Preoccupato per il dispendio energetico? È stata una partita intensa, bisognerà essere bravi a recuperare energie. Penso che in questo finale a fare la differenza saranno le motivazioni. Ho avuto ottimi segnali da chi ha cominciato e da chi è entrato dopo. il gol di Asllani? Avevamo battuto per due-tre giorni attenzione, dovevamo difendere meglio di squadra. Sapevo che la squadra la reazione l'avrebbe avuto. Abbiamo giocato, preso pali, è stato bravissimo Vicario. Alla squadra faremo vedere i primi 35 minuti perché dovevamo essere nelle distanze adeguate. Più interista dopo oggi? Ero tranquillo e fiducioso, mancano due partite, abbiamo una finale che abbiamo voluto con tutte le nostre forze e giocheremo al meglio".