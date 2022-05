Inter-Empoli, Inzaghi: “Le motivazioni faranno la differenza, daremo tutto per i nostri tifosi”

Dopo il successo contro l'Udinese, l'Inter torna a San Siro per sfidare l'Empoli di Andreazzoli nell'appuntamento di domani alle 18:45

Dopo il successo contro l'Udinese, l'Inter torna a San Siro per sfidare l'Empoli di Andreazzoli nell'appuntamento di venerdì 6 maggio alle 18:45. In vista del fischio d'inizio del match valido per la 36esima giornata di Serie A, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV.

È tutta la stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso, anche domani ci sarà il tutto esaurito e anche domani sono sicuro che i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore, come hanno fatto tutto l'anno sia a San Siro, sia come è successo domenica a Udine quando ci siamo sentiti a casa nonostante fossimo in trasferta.