Inter, agente Dybala smentisce ma contatti continui: “E Marotta gli ha già presentato…”

L'agente ha smentito, ma i contatti tra Paulo Dybala e l'Inter vanno avanti. Lo conferma calciomercato.com

"In questo momento, come normale che sia, per rispetto e per un finale di stagione da giocare, ma anche e soprattutto, perché concretamente nulla è stato ancora messo nero su bianco. L'Inter c'è, si è informata, ha parlato con l'agente del giocatore e ha anche presentato una bozza di offerta, che però potrà trasformarsi in concreto soltanto quando saranno risolte altre situazioni legate all'attuale rosa come quelle di Sanchez, Vidal e Vecino".