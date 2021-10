Inzaghi: “Preparato bene la gara. Correa ha qualità. Barella? Sente la maglia dell’Inter”

Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro al termine di di Inter-Udinese

Al termine di Inter-Udinese , Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria dei suoi ai microfoni di DAZN. Queste le parole del dirigente bianconero: "Abbiamo preparato bene una gara che sapevamo non era semplice. L'Udinese è una squadra ben organizzata e ha un allenatore che è lì da diverso tempo. Sapevamo che dovevamo avere pazienza perché una volta sbloccata sarebbe stata più semplice. Nel primo tempo potevamo muovere più velocemente la palla, non era semplice perché avevano un bel blocco basso. Nonostante quello nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni importanti. Nel secondo tempo siamo stati bravi e sapevamo che col passare del tempo avremmo trovato più spazi".

" I cambi? Sono molto decisivi, coi cinque cambi i cambi in corso diventano quasi più importanti di chi gioca dall'inizio. Io in questo momento ho la fortuna di averli tutti a disposizione. È una grandissima risorsa perché giocando così tanto è difficilissimo recuperare le energie fisiche e mentali".

"Correa? È un giocatore che conosco, di grandissima qualità che quando sta bene fisicamente può fare tante giornate come quella di oggi. Barella? È un giocatore di qualità, quantità. Sta dando seguito alle ultime annate, lui deve continuare in quella direzione e lavorare come sta facendo. È un trascinatore, sente la maglia dell'Inter addosso e questo è un valore aggiunto per noi".