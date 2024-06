"In attesa di capire l’evoluzione sul mercato nelle prossime settimane, la guida del fondo californiano è partita con il piede giusto indirizzando verso la chiusura i rinnovi di tre pilastri come Inzaghi, Barella e Lautaro e dando continuità all’area sportiva con Marotta e Ausilio senza alcuna rivoluzione. Se tre anni fa bisognava ripartire da zero, con tutta una serie di incognite sul piano tecnico e tattico, stavolta Simone Inzaghi si prepara alla quarta stagione consecutiva sulla panchina interista. A livello di rosa non ci sarà un maxi ribaltone (tipo i 12 innesti come l’anno scorso), ma l’obiettivo è quello di puntellare il gruppo per compiere un salto di qualità ulteriore. Di certo la partenza è con il piede giusto, soprattutto pensando a cosa succedeva nel 2021 di questi tempi".