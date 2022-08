Sky – Difensore Inter, ormai è corsa a 2. Inzaghi, messaggio alla proprietà

Ultime due settimane di mercato, in casa Inter si pensa a blindare la rosa e a puntellare la difesa con un ultimo ingresso

Molto chiaro il messaggio di Inzaghi alla proprietà. L'obiettivo dell'Inter è quello di mantenere tutti i big in squadra, il riferimento di Inzaghi è verso Skriniar e Dumfries, seguiti da club di primissima fascia come il Psg e il Chelsea. La volontà dell'Inter, su input di Inzaghi, è quella di resistere alle tentazioni, mantenere questo organico, non cedere nessuno dei punti di riferimento e cercare un difensore.