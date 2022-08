Dumfries, il Chelsea c’è. Per l’Inter non ha prezzo, per Inzaghi non basta offerta super

Dopo la vittoria di ieri a Lecce, in casa Inter si pensa già alla prossima partita e alle ultime due settimane di mercato. Inzaghi è stato chiaro: non vuole altre cessioni, né Skriniar, né Dumfries. L'olandese è fondamentale per i piani del tecnico.

"Inzaghi se lo coccola e quando parla di mercato chiuso fa riferimento – senza citarlo – anche a Dumfries. Il Chelsea si è fatto avanti più volte, senza mai affondare sul serio. Ma gli agenti sono a conoscenza dell’interesse dei Blues, come di quello dello United di Ten Hag. Oggi però Dumfries non ha prezzo per l’Inter. Non basterà un’offerta indecente, Inzaghi e la dirigenza sono stati chiari. Per vincere, bisogna rimanere con questa squadra. Il prossimo anno, si vedrà", spiega La Gazzetta dello Sport.