Niente esonero, Inzaghi non in discussione. ”Troppi problemi, Zhang si aspetta…”

''Nessun esonero. Nessuna panchina "traballante". Subito dopo la sconfitta contro l'Udinese il messaggio arrivato dai dirigenti nerazzurri presenti alla Dacia Arena è stato chiaro: Simone Inzaghi non è in bilico. E, hanno assicurato, non lo sarà neppure nei prossimi giorni''. Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che conferma la fiducia riposta dal club nerazzurro nei confronti di Inzaghi nonostante le 3 sconfitte in 7 partite in Serie A, KO che diventano 8 in 4 sfide considerando anche il Bayern. ''Adesso il presidente Zhang e i suoi manager si aspettano che l'allenatore dia una svolta alla stagione. Dopo la sosta, per il match casalingo di sabato 1 ottobre contro la Roma, tornerà disponibile Romelu Lukaku, che tanto è mancato, ma da solo il recupero del belga non basterà perché i problemi da risolvere sono tanti'', rimarca il quotidiano.