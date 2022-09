Inter, i numeri sono dalla parte di Inzaghi: è il terzo migliore per media punti

Il periodo non è dei migliori, ma in casa Inter c'è tutta la voglia di andare avanti con Simone Inzaghi . In questa prima parte di stagione, il tecnico nerazzurro ha fatto storcere il naso per alcune scelte che hanno poi condizionato i risultati, soprattutto contro Lazio e Udinese.

Le tre sconfitte in campionato non hanno fatto cambiare idea ai dirigenti che hanno fiducia nell'allenatore, d'altro siamo ancora all'inizio e niente è compromesso come ribadiscono dalle parti di Appiano. Inoltre ci sono i numeri che vengono in soccorso di Inzaghi. Infatti la media punti della sua Inter in campionato è tra le migliori degli ultimi anni del club nerazzurro come mostra la grafica di Sky Sport.