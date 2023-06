Inzaghi: “Orgoglioso dei ragazzi. L’Inter può e vuole ritornare in finale”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter, ha parlato così dopo la sconfitta in finale di Champions League: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi: hanno fatto una grandissima partita. E' un momento difficile, si è persa una finale che volevamo a tutti i costi: devono essere orgogliosi. Questi calciatori non li cambierei con nessuno e si è visto il perché: sono stati perfetti come squadra, abbiamo giocato contro una squadra fortissima concedendo poco. Ci sono tanti rimpianti ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto, ho dato loro un abbraccio enorme, anche ai tifosi che sono stati meravigliosi.

Tutto il mondo ha visto che l'Inter ha messo in campo una partita seria: c'è grande rimpianto, i giocatori sono tristi ma questo è il calcio. E' la quinta finale in venti mesi, dobbiamo essere orgogliosi del percorso. I cross? Nel primo tempo non abbiamo sofferto molto, a livello di gioco potevamo fare meglio: poi nel momento migliore abbiamo creato, ci è mancata rifinitura. Negli ultimi 20' la traversa e il colpo di testa di Lukaku ti chiedi come non siano entrati: volevo giocarmi i supplementari, ce lo saremmo meritato.