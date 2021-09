Inter, cena e notte ad Appiano. Inzaghi indica la via e stringe un patto coi giocatori

Dopo l'allenamento l'Inter si è fermata ad Appiano Gentile e il tecnico ha voluto rassicurare i giocatori sul buon lavoro svolto

"Da oggi contro il Bologna fino al 2 ottobre, 15 giorni esatti per indirizzare il campionato e rimettere a posto il girone di Champions League. Ecco perché ad Appiano il tecnico e i giocatori si sono confrontati, quasi stretti in un patto. C’è voglia di stare insieme, necessità di passare del tempo uno vicino all’altro. Anche per questo, oltre che per esigenze di orario visto che l’allenamento è andato in scena nel tardo pomeriggio, ieri la squadra ha cenato e poi dormito ad Appiano. E anche per questo l’allenatore ha sentito il bisogno di rassicurare i suoi", spiega La Gazzetta dello Sport.

"La sconfitta con il Real Madrid non ha trasmesso insicurezza, ma certo ha lasciato un’amarezza nel gruppo che il tecnico ha intercettato subito. E ha voluto disinnescare, con le parole e anche mostrando i video della prestazione di Champions. Eccolo, il patto. Il filo che lega squadra e allenatore. Inzaghi ha detto chiaramente ai suoi giocatori che la prestazione con il Real Madrid è la miglior base di lavoro possibile per il futuro, dunque anche per questo ciclo di partite. E che, giocando nello stesso modo, in Serie A molte gare saranno vinte e in Champions la qualificazione agli ottavi non sfuggirà. In soldoni: il tecnico ha fatto lo psicologo. L’ha fatto andando a rinforzare le certezze dei giocatori: non è certo questo il momento di disperdere la dote di personalità che lo scudetto ha regalato", aggiunge il quotidiano.