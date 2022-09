Inzaghi: “Dovevamo essere perfetti, non lo siamo stati. Bayern squadra straordinaria”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto i primi 20' in cui siamo entrati troppo contratti, abbiamo trovato una squadra straordinaria e intensa, una delle più forti d'Europa. Dopo il primo gol, dove dovevamo far meglio e coprire quella palla, siamo andati meglio e abbiamo creato tante situazioni ma abbiamo sbagliato tecnicamente lutiamo passaggio. Nel secondo tempo abbiamo portato pressione e avuto occasioni: con queste squadre devi fare la partita perfetta, che non c'è stata. Affrontavamo un avversario di grande livello.