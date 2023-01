Inzaghi: “Grande reazione, sono contentissimo. Lukaku cresce. Skriniar resta? Non posso…”

Grandissima reazione

"Il risultato non salva tutto. Io sono contentissimo della squadra, hanno fatto una grandissima gara approcciata nel migliore dei modi. Il loro gol avrebbe potuto crearci dei problemi, invece siamo rimasti sul pezzo contro una squadra in salute. Sono contento del carattere dimostrato dalla squadra dopo una brutta sconfitta. Venivamo da una grande coppa, i nostri tifosi ci hanno festeggiati a San Siro e contro l'Empoli non siamo riusciti a ripagarli. Acerbi? C'era un bambino interista che incitava la squadra, l'ha fatto per tutta la partita. E mi è venuto spontaneo chiedere ad Acerbi di dargli i pantaloncini. I gol incassati? Ci stiamo lavorando, abbiamo sempre l'obbligo di vincere e non subire gol. Dobbiamo andare avanti partita dopo partita, cercheremo di migliorarci".