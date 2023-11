Inzaghi: “Pavard? Uscita la rotula. Torna Arnautovic. Sembrava fallo su Dimarco”

"Purtroppo è stato un gol pesante in quel momento, speravamo che fischiasse ma ha adottato per tutta la partita lo stesso metro, ha arbitrato bene. Sappiamo qua a Bergamo le partite sono tutte dure, ilc ampo era meraviglioso. I ragazzi sono stati bravi a fare contrasti, abbiamo sviluppato contro una squadra che non è facilissimo affrontare. Lautaro? Deve continuare, gli attaccanti stanno facendo un grandissimo lavoro. Sanchez è entrato molto bene, per la prossima gara riaveremo anche Arnautovic. Pressione alle avversarie? Sono solo 11 partite, chiaramente è un bel segnale vincere qua a Bergamo che è un campo difficilissimo. Dobbiamo continuare così, sarà una settimana difficile per noi, c'è anche la Champions. Troveremo il Salisburgo che è un avversario che ci ha già creato grossi problemi a San Siro. Sarà una partita non semplice. Reparto che mi dà pensieri? In questo mese e mezzo abbiamo avuto qualche problemino davanti. Giocando così tanto c'è il rischio di qualche infortunio, fortunatamente ne abbiamo avuto pochi. Negli ultimi due giorni non sono stato benissimo e i magazzinieri mi hanno dato il cappello, ma non sono abituato".