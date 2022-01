Inzaghi: “Dobbiamo solo vincere. Gli altri allenatori? Ora parlano, a ottobre dicevano altro”

Una partita di sofferenza pura, di carattere e di determinazione. L'Inter si riprende la vetta del campionato

Marco Macca

Una partita di sofferenza pura, di carattere e di determinazione. L'Inter si riprende la vetta del campionato (con una partita in meno rispetto al Milan) grazie al 2-1 inflitto alla Lazio. Una gara combattuta fino all'ultimo secondo, che i nerazzurri hanno difeso con le unghie e con i denti, meritando i tre punti di San Siro. Simone Inzaghi può respirare. Ecco le sue parole a DAZN:

VITTORIA MERITATA - "Normale che volevamo rientrare con una vittoria. Non era semplice, incontravamo una squadra che sta molto bene in campo e che fisicamente era sempre sul pezzo. La vittoria è meritata, ottimo rientro. Ora abbiamo una finale da giocare nel migliore dei modi nel nostro stadio. Ci dobbiamo preparare al meglio".

COMPLIMENTI - "Ho la fortuna di avere dei giocatori importanti. Chi gioca fa bene. Sono molto contento, dobbiamo continuare così, perché il campionato non si ferma. Oggi hanno vinto tutte le nostre antagoniste, non possiamo fermarci. Eravamo al rientro contro una squadra che poteva essere più in palla, visto che aveva già giocato. Ma i ragazzi sono stati bravi, ho fatto loro i complimenti".

ORGOGLIO - "La cosa che mi rende più orgoglioso? La partecipazione di tutti. Vedere Vidal e Gagliardini giocare così nonostante non abbiano fatto tante presenze dall'inizio riempie d'orgoglio. Gagliardini ha dato una grande dimostrazione stasera".

LAUTARO - "Lautaro? Pendeva la diffida, ma ha fatto una grande partita, così come Sanchez. Avevo la necessità di rientrare nel migliore dei modi, i ragazzi sono stati bravissimi in una gara che non era semplice".

PRESSIONE - "Gli altri allenatori insistono nel dire che possiamo perderlo solo noi? Il 22 ottobre eravamo a 7 punti da due squadre e lo sentivo dire molto meno. Ora lo dicono di nuovo, merito dei ragazzi. Dopo Lazio-Inter però non sentivo dire che potevamo buttarlo via solo noi".

SANCHEZ - "Sanchez? Sono arrivato qui all'Inter e non ce l'ho avuto per un mese e mezzo. Quando ha recuperato dall'infortunio, in ogni allenamento ha cercato di convincermi. E' un ragazzo positivo, fa sempre tutto al massimo. Per noi è una grandissima risorsa. Loro sanno che devo sempre scegliere, loro vorrebbero sempre giocare e io lo so, sono stato attaccante. Ma lui è una grandissima risorsa".

LAZIO - "Sapete tutti cosa rappresenta per me la Lazio. E' stata la mia vita, mi ha cresciuto. Non potrà mai essere una partita come le altre. Ma per quello che mi sta dando l'Inter ci tenevo molto a vincere stasera".

(Fonte: DAZN)