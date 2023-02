Inzaghi: “Vinto derby stradominando. Rammarico? Aver perso Brozovic e Lukaku, nessuno…”

"Vincere un derby in questo modo fa molto piacere. Lautaro? Devo essere sincero, dall'anno scorso sta giocando a livelli strepitosi. Non sono riuscito a dargli momenti di riposo, se lo merita per come lavora quotidianamente. Parlare solo di lui è riduttivo, stasera abbiamo fatto una gara che devo essere sincero è stato un piacere vederli in campo . L'unica pecca è aver tenuto in bilico la gara fino alla fine, ma non dimentichiamo che martedì abbiamo speso tanto. Potevamo essere più precisi nell'ultimo passaggio, ma ho poco da dire ai ragazzi".