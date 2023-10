Inzaghi: “Grande Inter, Thuram continui così. Lukaku? Lo avrei salutato, le mie scelte…”

"I cambi? Ho tolto Pavard che stava facendo una gran gara, ma in una partita come questa si rischiava in una ripartenza il secondo giallo. Ci ho pensato tanto, a Darmian ho detto che non ero sicuro sarebbe entrato. Thuram? Tutti conoscevamo le sue qualità, dopo la prima settimana abbiamo capito che, lavorando in quel modo, si sarebbe tolto tante soddisfazioni. Non c'erano dubbi sul suo inserimento. Ha la fortuna di conoscere bene la lingua, deve continuare così. Non ho visto Lukaku, il mio pensiero l'ho già espresso in estate. Tutti sanno cosa ho fatto per riaverlo qua, poi nel calcio come nella vita si prendono delle decisioni. Me ne sono fatto una ragione. Se lo avessi visto, lo avrei salutato senza alcun problema. Le mie scelte sono fatte per il bene dell'Inter. Asllani è stato bravissimo, entrare in una partita così non è semplice. E' entrato con personalità, sta crescendo tantissimo, si sta ritagliando minuti per come lavora, per come si allena e per il ragazzo che è".