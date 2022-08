Inzaghi: “Gran partita. Barella trascinatore, ha l’Inter addosso. Acerbi? I dirigenti sanno…”

Era importante dare una risposta importante e dare seguito alla prima vittoria di Lecce. L'Inter ha estasiato i 71 mila e più di San Siro

Marco Macca

Era importante dare una risposta importante e dare seguito alla prima vittoria di Lecce. L'Inter ha estasiato i 71 mila e più di San Siro, che alla prima stagionale si sono gustati una grande prestazione dei nerazzurri. Simone Inzaghi, intervenuto a Sky Sport dopo il match contro lo Spezia, si è mostrato comprensibilmente soddisfatto:

PARTITA SERIA - "La prestazione è stata molto buona. Abbiamo fatto una partita seria, concentrati. Una volta trovato il vantaggio, è andata meglio. Siamo riusciti a sfruttare tutte le caratteristiche offensive. Tutte le partite nascondono delle insidie, l'avevamo preparata nel modo giusto. Se possiamo puntare ai 100 gol in campionato? E' la speranza. Con Romelu abbiamo soluzioni in più, abbiamo tante soluzioni, sono io che devo scegliere di volta in volta. Hanno fatto bene anche coloro che sono entrati e per un allenatore è un grandissimo segnale. I ragazzi hanno preparato la gara molto bene. Abbiamo fatto la rifinitura a San Siro dopo due mesi, sentivamo l'esordio e l'ambiente. Nonostante fosse il 20 di agosto, lo stadio era esaurito. Vogliamo alimentare questo feeling con il pubblico con le nostre prestazioni".

BARELLA - "Sappiamo cosa rappresenta per l'Inter e la nazionale. E' un trascinatore, perché ha l'Inter addosso. Stasera anche i difensori hanno fatto una grandissima partita. Ho la fortuna di poter scegliere di volta in volta. Da quando ci sono i 5 cambi si gioca in 16, non più in 11. I cambi devono fare la differenza con le squadre lunghe. Stasera, come a Lecce, sono stati determinanti".

ACERBI - "Acerbi? Ho dei dirigenti bravissimi che lavorano quotidianamente per me. Si è parlato di mercato, ma io alla squadra ho parlato dello Spezia. I dirigenti sanno che abbiamo un tassello in difesa da inserire al più presto".

(Fonte: Sky Sport)