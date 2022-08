Inzaghi: “Vittoria di cuore, ma non dovevamo arrivare al 95′. Lukaku ci trascinerà”

"Vittoria di cuore, ma da analizzare. Siamo partiti bene, poi dopo quell'intervenuto su Lautaro ci siamo innervositi tutti e non va bene, una squadra come la nostra non se lo può permettere. Tutti gli attaccanti in campo? Abbiamo punte che possono giocare insieme, a un certo punto giocavamo direttamente su di loro. Hanno fatto un ottimo lavoro. Brozovic? Senza l'ammonizione, sarebbe rimasto in campo un po' di più, ma non era al meglio: ha stretto i denti, non si è allenato per cinque giorni. Ha commesso un errore sul gol del pareggio, ma comunque ha fatto bene. Ho quattro attaccanti, stanno tutti bene e mi mettono tutti in difficoltà. In vista dello Spezia faremo la solita analisi tutti insieme. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, ma una squadra come la nostra deve capire come è arrivata al 95' per vincere una gara che la vedeva in vantaggio dopo 2'. Non mi aspettavo di essere più avanti ora, i cinque cambi oggi ci hanno dato qualcosa in più. Lukaku? Ha fatto bene, sono contento. Ha voglia e disponibilità grandissima, è un trascinatore e farà tanti gol".