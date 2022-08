Diretta LIVE – Lecce-Inter 0-1 al 45°: Lukaku-gol, due minuti per tornare in cattedra

LECCE - Torna il campionato, torna l'Inter. Esordio in salento per nerazzurri che dopo un precampionato di luci e ombre ora dovranno fare sul serio. Dubbi di formazione per Simone Inzaghi legato alla presenza dal primo minuto di Alessandro Bastoni. Con molta probabilità sarà Federico Dimarco a scendere in campo dal primo minuto, affiancato da da De Vrij e Skriniar.