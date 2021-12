Inzaghi: “Ho sentito l’Inter mia fin da subito. Scudetto? Tutto aperto. Eriksen? Lo abbraccio”

Era una partita da non sottovalutare, da vincere da grande squadra per mettere pressione alle avversarie nella rincorsa allo scudetto

Marco Macca

L'Inter di Simone Inzaghi all'Arechi contro la Salernitana splende ancora una volta di luce abbagliante e centra l'obiettivo, portando a casa tre punti importantissimi sulla strada verso la seconda stella. Ne è consapevole anche il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, che, intervistato da DAZN dopo il match, ha detto:

TUTTO DA PERDERE - "In queste partite hai tutto da perdere. L'abbiamo preparata bene in questi giorni, sapevamo di doverla approcciare bene da subito per non dare modo agli avversari di reagire. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sapendo di dover giocare una gara importante".

ARCHITETTO D'INTERNI - "Ausilio mi ha definito un architetto d'interni? Chiaramente fa piacere, ma come ho detto ho trovato fin da subito una società importante, che ha creduto in me e nel mio staff e che mi ha sempre supportato. E poi alleno dei giocatori che hanno mostrato grande disponibilità".

"SQUADRA MIA" - "Ho sentito questa squadra mia fin da subito, per come mi hanno accolto i giocatori e per la disponibilità che mi hanno dato. Abbiamo perso qualche punto, ma se penso alle partite contro il Genoa e altre penso che la squadra fosse questa. Complice la Champions, abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma ci abbiamo sempre creduto. E' un percorso lungo e complicato".

RIVALI SCUDETTO - "Rivali scudetto? Una meglio dell'altra. Squadre organizzate, di talento, con ottimi allenatori. Sarà un campionato aperto fino alla fine".

STEP - "Da qualche sconfitta si esce più forti. Quella con la Lazio, per come è arrivata, ci ha creato problemi. Ma siamo ripartiti nel migliore die modi. Probabilmente abbiamo fatto uno step in più".

ERIKSEN - "Gli mando un grandissimo abbraccio. Purtroppo non ho avuto la fortuna di allenarlo. Ma so che sta bene, e gli mando un grosso in bocca al lupo".

(Fonte: DAZN)