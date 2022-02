Inter, Inzaghi: “Abbiamo lavorato al meglio, vogliamo fare una bella gara. Il Sassuolo…”

E' un possibile crocevia della stagione, una di quelle partite che possono indirizzare un campionato. Vincere, dunque, è un obbligo

E' un possibile crocevia della stagione, una di quelle partite che possono indirizzare un campionato. Vincere, dunque, è un obbligo: la seconda stella passa anche e soprattutto da sfide come questa. L'Inter ospita il Sassuolo a San Siro: in palio c'è il ritorno in vetta (con una partita in meno) e la possibilità di mettere pressione a Milan e Napoli. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, sa benissimo dell'importanza della partita contro i neroverdi e ai microfoni di DAZN parla così prima del match: