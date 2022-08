Inter, Inzaghi: “Dimarco merita il posto. Skriniar? La decisione di Zhang fa piacere”

E' stata una settimana che ha lasciato molti sorrisi in casa Inter . Dopo la vittoria al cardiopalma di Lecce, ottenuta all'ultimo secondo, i nerazzurri hanno infatti dato una grande svolta sul mercato, blindando, per volere del presidente Zhang, definitivamente Milan Skriniar, pronto ora a rinnovare il suo contratto. Ora, serve il terzo passo: vincere a San Siro contro lo Spezia e continuare a punteggio pieno, in attesa del trittico Lazio-Cremonese-Milan. Lo sa bene anche Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato così prima del match del Meazza:

"Dimarco? E' in un ottimo momento, potevo scegliere anche Gosens o Darmian, ma lui ha meritato per quanto fatto a Lecce. La scorsa partita ha mostrato quanto possono essere importanti i calciatori che entrano dalla panchina. L'atmosfera di San Siro ci aiuterà, abbiamo lasciato i nostri tifosi con un abbraccio e li abbiamo ritrovati con entusiasmo. Speriamo di poter regalare loro una grande partita. Skriniar? La decisione di Zhang fa piacere, per noi allenatori non è semplice giocare queste prime partite e dobbiamo tenere alta la concentrazione. Ora siamo totalmente concentrati sullo Spezia".