Inter, grande primo anno di Inzaghi: solo Mourinho aveva fatto meglio in A alla 35a

Avrà commesso errori, ha subìto critiche. Ma il primo anno di Simone Inzaghi all'Inter è stato di assoluto livello

Avrà commesso degli errori, ha subìto critiche e ha anche attraversato momenti difficili. Ma, stando ai numeri, il primo anno di Simone Inzaghi all'Inter è stato di assoluto livello. Indipendentemente da come andrà a finire la stagione, che comunque può ancora regalare delle grandi soddisfazioni ai tifosi nerazzurri, con una lotta scudetto ancora da giocare e una finale di Coppa Italia da disputare. Senza contare un trofeo già conquistato a gennaio, con la Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus e in bacheca.

Nessuno, Mourinho a parte, nel nuovo secolo aveva infatti conquistato così tanti punti alla 35a giornata di campionato. Nemmeno Antonio Conte, che nel 2020 si era fermato a 73 punti, a -2 dall'attuale tecnico nerazzurro. Un'ulteriore testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da Inzaghi, in un'Inter indebolita dallo scorso mercato estivo ma ancora in corsa per il "Tripletino" italiano. Con la speranza che quanto fatto finora possa risultare sufficiente a rendere questa prima stagione a Milano (con prospettiva di rinnovo fino al 2024 al termine della stagione) da positiva a speciale. Ecco la grafica elaborata da Sky Sport: