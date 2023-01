Inter, Inzaghi vuole il terzo trofeo: ad Appiano farà due richieste a tutta la squadra

"Martedì contro il Parma e ieri contro il Verona, Skriniar e compagni non hanno fatto una grande impressione. Hanno vinto in entrambi i casi, ma mercoledì in Arabia Saudita l’avversario sarà di una caratura superiore. Il ricordo del derby di ritorno dello scorso campionato, un match in cui Giroud confezionò il sorpasso ai cugini con una doppietta-lampo, ad Appiano Gentile è ancora vivo. Ecco perché Inzaghi chiederà la massima concentrazione e zero black out. Vuole il terzo trofeo della sua avventura a Milano e, solo evitando le sbavature difensive che si sono viste anche nel 2023 contro Monza e Parma, può alzarlo. Tornare in Italia con la Supercoppa permetterebbe di avere una marcia in più a livello di morale per la caccia al Napoli e per affrontare i prossimi turni di Coppa Italia e Champions".