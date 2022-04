Inzaghi, lo scudetto per entrare nella storia dell’Inter: “Può fare meglio di Mourinho”

Una vittoria alla prima stagione alla guida dell’Inter per entrare nella storia del club: Inzaghi ha Mourinho nel mirino

Una vittoria alla prima stagione alla guida dell’Inter per entrare nella storia del club. Per diverse ragioni, non una sola. Simone Inzaghi dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana contro la Juventus si giocherà anche la finale di Coppa Italia coi bianconeri il prossimo 11 maggio, ma fino a quel momento testa solo ed esclusivamente al campionato. E alla corsa al prossimo scudetto con Milan e Napoli. Ne parla oggi Tuttosport, che si sofferma in particolare sulla prima stagione da allenatore dell’Inter di Inzaghi.

Entrerebbe nella storia “in primis perché sarebbe lo scudetto della seconda stella, ma soprattutto perché nessun allenatore avrebbe avuto un impatto migliore nella prima stagione all’Inter. Al momento il primato aspetta proprio a Mourinho che nel 2008/09 ha conquistato lo scudetto, vinto la Supercoppa e si è arenato agli ottavi di Champions con il Manchester United e in semifinale di Coppa Italia. Inzaghi, con una squadra costruita per arrivare tra le prime quattro, in finale di Coppa c’è già e per lo scudetto è in piena corsa, considerando che la sua Inter è virtualmente prima in classifica avendo due punti ma pure una partita in meno rispetto al Milan.