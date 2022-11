Inter, Inzaghi: “Vittoria importantissima. Dzeko preziosissimo. Rinnovo? C’è la società”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: "Questa vittoria è importantissima, viene prima della sosta e in un periodo in cui abbiamo fatto 6 vittorie su 7 partite: a Bergamo sono sempre partite difficili. Abbiamo approcciato male, abbiamo preso gol su un errore: poi siamo stati bravi, nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Poi abbiamo preso quel gol che ha riaperto gli ultimi 15 minuti.

Sappiamo il percorso in Champions, in campionato avevamo 34 punti l'anno scorso ed eravamo a due punti dal Napoli: quest'anno gli azzurri tengono un passo difficile, noi dobbiamo continuare come fatto nelle ultime 7. Ogni partita ha insidie, oggi era tosta e abbiamo vinto da gruppo che sapeva l'importanza della gara. Sul 3-1 non puoi concedere il gol di Paolino, dobbiamo fare più attenzione: è un problema di ogni squadra eccetto una che sta facendo un percorso a sè.

Noi dobbiamo continuare sapendo che è lunga, mancano 23 partite: abbiamo giocato tante partite con defezioni, abbiamo 45 giorni per eliminare i difetti e recuperare giocatori che ci limitano le rotazioni. La sosta è una cosa nuova, noi continueremo in settimana a lavorare con chi rimane, non tantissimi: poi faremo 5-6 giorni a Malta con due amichevoli, poi rientreranno quelli del Mondiale, speriamo il più tardi possibile perché vorranno fare il Mondiale al meglio.

La scelta è stata ponderata, abbiamo tanti giocatori che andranno in Nazionale: questa settimana saranno tutti impegnati, chi resta ad Appiano sarà in attività, poi avranno due settimane di riposo, il 2 ci troveremo ad Appiano per poi ci sposteremo a Malta. Dzeko? E' preziosissimo, è un grandissimo valore aggiunto: l'anno scorso è stato ceduto Lukaku e il primo nome che ho fatto è stato lui. L'anno scorso ha fatto benissimo, sapeva che avrebbe giocato meno con Lukaku, invece ha giocato 19 partite su 20, nonostante i 36 anni è andato in crescendo e ci ha dato il suo apporto. Rinnovo? C'è la società che ci pensa, io mi occupo del campo".