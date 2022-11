Diretta LIVE, Atalanta-Inter 0-0: nerazzurri a Bergamo per chiudere col botto

BERGAMO - Il campionato di calcio di Serie A chiude i battenti, appuntamento al 2023, in mezzo, un mondiale che non vedrà protagonista la nazionale azzurra e che si giocherà in Qatar non tra poche polemiche. La squadra di Simone Inzaghi vuole chiudere il suo 2022 col botto. Nerazzurri faranno visita all'Atalanta di Gianpiero Gasperini, campo non semplice, dove troverà la formazione orobica reduce dalla sconfitta di Lecce e non in un periodo di forma invidiabile. L'Inter, dal canto suo, vuole dare continuità di risultati e chiudere al meglio l'anno dopo la scorpacciata di gol di mercoledi contro il Bologna.