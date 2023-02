Inter, Inzaghi: “Lukaku in buona condizione. Handanovic? Ha giocato lui perché…”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 sull'Udinese. Queste le sue parole

Marco Astori

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 sull'Udinese. Queste le sue parole: "Sapevamo la difficoltà della partita, l'Udinese è una squadra fisica e tecnica che ti mette in difficoltà. La squadra ha fatto un ottimo primo tempo col neo del gol preso in uscita: dovevamo stare più in protezione, dovevamo fare più attenzione. Ma sono soddisfatto perché è una vittoria importante per noi.

Lukaku? Abbiamo bisogno di tutti, oggi chi ha giocato ha fatto un grandissimo lavoro: per l'impegno che ci mettono i giocatori dovrebbero giocare tutti. Sono molto soddisfatto. Chi col Porto? L'importante per me è avere questi ballottaggi in cui fare scelte: abbiamo fatto 4 mesi con grandissime difficoltà. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo fatto cose importanti. L'esperienza mi dice di aspettare a dire chi è in vantaggio, i giorni successivi alle partite sono i più importanti: vedremo come stanno i ragazzi e come hanno recuperato. Si cerca di fare le scelte al meglio per il bene dell'Inter.

Lukaku? Sta migliorando quotidianamente, abbiamo grandissime fiducia in lui. Ci sta mettendo tutto l'impegno possibile, è un giocatore che l'anno scorso ha avuto un problema a Londra: l'abbiamo riportato qui, ha avuto una lesione importante per 4 mesi. Faccio fatica a dare numeri, se sta giocando tante partite da titolare è in una buona condizione ma può crescere allenamento dopo allenamento, le partite gli faranno ritrovare la condizione.

Handanovic? Ha giocato lui perché avrebbe giocato prima ma ha avuto qualche problemino dopo Malta e non ce l'ho avuto: è un giocatore importante che sta molto bene e che in questo momento ci serve tanto con la sua esperienza per far tirare anche il fiato ad Onana. Sono contento per lui ma non avevo nessun dubbio, neanche sugli altri. Lautaro? Avrebbe voluto segnare prima, è un ragazzo che mette sempre tutto, è uno dei nostri leader: deve continuare a lavorare così. E' tornato dal Mondiale in grande forma".