Marotta: “Partita importante, bisogna dare continuità. Rinnovi? Partiti i primi contatti”

Il pareggio di Genova contro la Sampdoria di Stankovic ha lasciato l'amaro in bocca in casa Inter. La settimana ha riservato tante critiche, soprattutto a Inzaghi, chiamato a dare una sterzata alla classifica dei nerazzurri che, pur secondi, sono distanti anni luce dal Napoli capolista. E, per tutta risposta, l'allenatore interista stravolge la sua squadra: fuori Onana, Skriniar, Calhanoglu e Lautaro. Una voglia di riscatto che Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, commenta così a Sky Sport prima del match: