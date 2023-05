Inzaghi spazza via ogni dubbio ed entra nella storia. Si è ripreso l’Inter con il suo soft power

"Da oggi Simone ha un posto nel Pantehon delle leggende nerazzurre, tra i più grandi capaci di portare l’Inter a osare l’impossibile, a giocarsi l’Europa. Diventa il quarto allenatore in 115 anni di storia gloriosa a giocare la finale della Coppa più importante, si siede accanto al mago Herrera, il patriarca che diede i primi due trofei, uno dopo l’altro, nel 1964 contro il grande Real e nel 1965 contro il grande Benfica, e che poi cadde a sorpresa due stagioni dopo contro il Celtic Glasgow. Nel 1972 a Rotterdam, nell’altra sconfitta contro l’Ajax di Cruijff, in panchina c’era invece Gianni Invernizzi, il gentleman fatto in casa sin dalle giovanili. Trentotto anni di interminabile attesa e poi la folgorazione portoghese, José Mourinho che come un incantatore di serpenti ammalia un popolo intero e lo porta fino alla gloria al Bernabeu".

"Da quel 2010 sono passati 13 stagioni l’Inter è di nuovo in cima: a guidare i nerazzurri per questa sesta finale della loro storia, però, c’è un allenatore che ha sfiorato per davvero l’esonero nella stessa stagione. È un tecnico che ha attraversato momenti bui come la notte, ma ha tratto dalle difficoltà una forza misteriosa per uscire più forte: questa Inter “inzaghiana” che aspetta il Real o il City è la stessa che in campionato ha perso 11 volte. Sembra incredibile, eppure è la realtà di una stagione bizzarra, in cui Simone ha prima quasi perso le redini e poi le ha riprese saldamente in mano. Tutto con il suo soft power, con la sua forza tranquilla. Ha usato proprio la Champions come volano per il campionato rimesso sui giusti binari e la finale di Coppa Italia è una dolcissima fragolina in più sulla torta", sottolinea il quotidiano.